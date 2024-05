Domingo Espetacular investiga o intrigante assassinato de três pessoas da mesma família no interior paulista A revista eletrônica deste fim de semana (2) ainda traz uma entrevista exclusiva com Gretchen, que acaba de completar 65 anos; veja todos os destaques!

Edu Ribeiro e Carolina Ferraz comandam o Domingo Espetacular deste fim de semana (2) (Edu Moraes/RECORD)

A polícia tenta decifrar os mistérios que cercam o assassinato de três pessoas da mesma família, em Agudos, no interior de São Paulo. Dois idosos e o genro foram encontrados sem vida dentro de casa. E o principal suspeito, um vizinho, também foi achado morto. O Domingo Espetacular deste fim de semana (2) traz revelações exclusivas dessa história, em uma reportagem de Raul Dias Filho.

Reencontro de mãe e filha

O programa também conta a história da bebê que foi raptada pelo pai para atravessar a selva, rumo aos Estados Unidos. No entanto, a criança foi encontrada sozinha, em uma das regiões mais perigosas do mundo. Com a ajuda de alguns heróis, ela conseguiu voltar para casa, no Brasil. A reportagem de Patrícia Ferraz mostra o reencontro emocionante de mãe e filha, depois de cinco meses separadas, e questiona o que teria acontecido com o pai da menina.

É Hora do Teste

Depois da morte de um casal intoxicado enquanto dormia com o ar-condicionado do veículo ligado, o Domingo Espetacular resolveu investigar por que isso pode acontecer. O quadro É Hora do Teste, com o repórter Lúcio Sturm, explica os perigos deste equipamento e por quais motivos tanto ele como o aquecedor da casa podem matar silenciosamente. E dá dicas de como escapar de vazamentos de um gás, usado por ambos, que não tem cheiro e nem cor.

Gretchen faz 65 anos!

A cantora Gretchen completou 65 anos esta semana em alta! Seu nome está sempre em evidência, tanto pela carreira bem-sucedida como pela vitalidade e a boa forma. Para celebrar esse momento, ela conversa, com exclusividade, diretamente de sua casa, em Lisboa, com a repórter Andressa Petry, e conta os segredos de tanto sucesso e relembra histórias de sua trajetória.

Guilherme e Santiago

A dupla Guilherme e Santiago também comemora uma data especial com o Domingo Espetacular. São três décadas de estrada de uma das duplas sertanejas mais queridas, populares e consagradas do país e eles marcam data com um show cheio de celebridades da música. E a repórter Thatiana Brasil acompanhou todos os detalhes, com exclusividade.

Nesta semana, o Domingo Espetacular será apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro e irá ao ar às 19h30.