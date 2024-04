Domingo Espetacular mostra briga dos herdeiros de Zagallo por herança milionária

Alto contraste

Programa vai desvendar os motivos da guerra de família pela herança do Velho Lobo

Um dos maiores nomes da história do futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo faleceu no início do mês, aos 92 anos, encerrando uma trajetória vitoriosa e cheia de conquistas. O Velho Lobo escondia, porém, um drama familiar que veio a público após sua morte: o afastamento de três de seus quatro filhos.

O Domingo Espetacular deste fim de semana (28) mostra que os herdeiros entraram em guerra após a leitura do testamento. A repórter Paloma Poeta conta que o documento revelou a profunda a decepção de Zagallo com os filhos mais velhos, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Maria Emília de Castro Zagallo e Maria Cristina Zagallo Ballester. E que por isso decidiu deixar mais da metade de sua fortuna apenas para o caçula, Mario Cesar de Castro Zagallo, que teria sido o único a cuidar do técnico nos seus últimos anos de vida.

Ainda no dominical, a repórter Fernanda Sanches entrevista o humorista Rico Melquíades. O vencedor de A Fazenda 13 desabafa que sua alegria é falsa, e que mesmo depois de vários procedimentos estéticos, recebe muitas críticas em redes sociais. Um ataque que lhe traz bastante sofrimento.

O Domingo Espetacular mostra mais um episódio do Doc Investigação. O episódio resgata os crimes cometidos pelo pediatra Eugênio Chipkevitch. Vítimas de um dos maiores escândalos sexuais do país quebram um silêncio após 22 anos. Homens abusados quando eram menores de idade revelam o que se passava no consultório do médico.

“Quando acordei estava meio tonto, percebi que tinha acontecido algo errado, mas não conseguia entender muito bem. Alguma coisa no meu corpo me incomodava”, diz a vítima mais antiga do médico, que aceitou falar pela primeira vez sobre o caso. A íntegra da reportagem estará disponível no PlayPlus a partir de domingo (28).

Inteligência artificial

A equipe do programa mostra um segredo por trás do sucesso de algumas modelos. Elas são lindas, atraem milhares de fãs e ganham muito dinheiro. Mas a verdade é que todas essas mulheres não existem, foram criadas com a ajuda da tecnologia. A repórter Juliana Rios explica que as pessoas responsáveis por essas produções podem faturar alto. Mas até que ponto criar pessoas virtuais pode ser considerado um crime?

Apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, Domingo Espetacular vai ao ar às 20h, na tela da RECORD.