Domingo Espetacular: 'Planeta em Perigo' deste domingo (9) revela por que o calor extremo pode provocar grandes tragédias Ondas de calor recordes, derretimento acelerado de geleiras e incêndios florestais devastadores levantam a questão: estamos diante de ciclos climáticos naturais ou à beira de um colapso? Domingo Espetacular|Do R7 07/03/2025 - 22h03 (Atualizado em 07/03/2025 - 22h03 )

Planeta em Perigo mostra uma investigação imperdível sobre o impacto humano no planeta Reprodução/RECORD

Nos últimos anos, a Terra tem emitido sinais cada vez mais alarmantes de que algo está fora de controle. O calor sufocante bate recordes históricos, geleiras desaparecem em ritmo acelerado e incêndios florestais transformam paisagens inteiras em cinzas em questão de horas. A pergunta que não quer calar: estamos enfrentando apenas variações naturais do clima ou à beira de um colapso global?

Neste domingo (9), o quadro Planeta em Perigo do Domingo Espetacular mostra uma investigação imperdível sobre o impacto humano no planeta e o futuro que nos aguarda.

“É uma situação muito próxima a um colapso. Todas as nossas previsões já estão dez anos adiantadas”, revela o professor Ronaldo Christofoletti, do Instituto do Mar da Unifesp.

O calor extremo se tornou uma ameaça real e crescente. Nos últimos dias, uma nova onda de calor atingiu diversas regiões do Brasil batendo recordes. No Rio Grande do Sul, os termômetros bateram quase 40 graus, em algumas cidades com temperaturas sete graus acima da média histórica. O calor foi tão intenso que diversas prefeituras suspenderam as aulas para proteger os alunos.

‌



A situação não é diferente em São Paulo, onde a cidade registrou a maior temperatura da história para um mês de março: 34,8°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), fevereiro de 2025 foi o mais quente dos últimos 80 anos, com temperaturas quase 4 graus acima da média histórica.

A Organização Meteorológica Mundial confirmou que 2024 foi o ano mais quente da história e a previsão para 2025 é ainda pior. O oceano, que regula o clima do planeta, também dá sinais de colapso. No ano passado, a temperatura média das águas subiu 0,6°C – um aquecimento que antes levava quatro décadas para acontecer.

‌



E os desastres climáticos aumentam em intensidade e frequência. Eles estão cada vez mais frequentes e intensos.

O que podemos fazer para reverter essa crise antes que seja tarde demais?

Neste domingo (9), não perca o quadro Planeta em Perigo e descubra o que está por trás das temperaturas extremas que ameaçam nosso futuro.