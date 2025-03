Dona de creche fala sobre esquecer criança em carro Flaviane Lima Souza enfrenta prisão domiciliar após tragédia com menino de dois anos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 18h22 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h22 ) twitter

Dona da creche que esqueceu criança dentro de carro conversa com Domingo Espetacular

Flaviane Lima Souza, dona de uma creche em Nerópolis (GO), foi denunciada pelo Ministério Público por esquecer o menino Salomão Rodrigues Faustino, de dois anos, dentro de um carro, resultando na morte do garoto. Cumprindo prisão domiciliar, Flaviane compartilhou detalhes do incidente em entrevista. Os pais de Salomão também participaram da reportagem enquanto tentam lidar com a perda do único filho.

O incidente ocorreu quando Flaviane deixou Salomão no carro ao chegar à creche, onde permaneceu por quase quatro horas. Com temperaturas externas elevadas, o interior do veículo atingiu níveis letais, levando à morte da criança por hipertermia. Apressada ao chegar à creche para atender novos pais de alunos, Flaviane esqueceu o menino no banco traseiro.

Ao descobrir Salomão no carro, Flaviane tentou reanimá-lo sem sucesso. Os bombeiros foram chamados, mas a criança já estava sem vida. Após o ocorrido, Flaviane e seu marido deixaram a cidade e foram encontrados pela polícia em Itaberaí. Inicialmente autuada por homicídio culposo, ela passou oito dias detida antes de obter prisão domiciliar.

A denúncia do Ministério Público destacou irregularidades no berçário de Flaviane, que não possuía autorização para operar como transporte escolar. A promotoria também busca indenização para a família de Salomão. Enquanto isso, os pais do menino enfrentam o luto guardando suas lembranças e pertences em casa.

