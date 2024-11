‘Ele acabou com a nossa família’, declara mãe de Waleswka sobre o ex-genro A disputa pelo patrimônio da ex-jogadora ganha forças quando a Justiça determina que o viúvo pague uma indenização aos pais dela Domingo Espetacular|Do R7 29/10/2024 - 12h46 (Atualizado em 29/10/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Disputa pelo patrimônio da ex-jogadora de vôlei Walewska ganha um novo capítulo Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe atualizações sobre o caso da ex-jogadora de vôlei, Walewska, que morreu após cair do 17º andar de um prédio. Agora, o patrimônio dela é alvo de uma disputa entre os pais e o viúvo de Walewska.

Um ano após a da morte da campeã olímpica, a Justiça determinou que o viúvo devolva o valor do aluguel de um apartamento no edifício onde os dois viviam. O imóvel pertence à mãe da ex-atleta e teria sido alugado pelo ex-genro sem autorização.

Um dos bens disputados é um apartamento de 120 m², na cobertura em um condomínio de alto padrão em um bairro nobre de São Paulo. Segundo a família de Waleswka, o viúvo colocou o apartamento para alugar sem consentimento da mãe da atleta, que também era sócia de Waleswka, e este imóvel está em nome da empresa que compartilhavam.

Waleswka e Ricardo foram casados durante 11 anos, com comunhão parcial de bens, em um documentário sobre a carreira da atleta, Ricardo afirma que em uma reunião com investidores, conseguiu aumentar o contrato de Waleswka e a partir daquele momento, se tornou empresário da esposa.

‌



Segundo familiares, o casamento já não andava bem, e o processo de separação havia sido solicitado pela atleta quando descobriu uma traição do marido, e um filho, de apenas 8 meses na época. “Em uma das cartas deixada por ela [Waleswka], estava escrito: “‘A minha torre caiu no dia 11 de setembro’. Uma pessoa ligou para ela e falou que ele tinha esse filho de 8 meses”, conta Maria Aparecida Moreira, mãe de Waleswka.

Os pais da atleta contam que depois da morte de Waleswka, Ricardo nunca mais falou com a família. “Nem ir reconhecer o corpo. A consideração dele com ela naquele dia, fez com que nós nos afastássemos dele”.

‌



O viúvo se tornou responsável por administrar a herança, mas, em 2023, a família de Waleswka entrou com processo pedindo a exclusão dele. Nas redes sociais, Ricardo aparece sempre com roupas e carros de luxo. “Estamos tentando entender aonde foi parar o patrimonio dela, os 23 imóveis que ela tinha. Eu tive acesso a todos os documentos que o seu Ricardo apresentou e eu não consegui identificar profissão nenhuma que ele tivesse”, afirma o Eric Vaccarezza, advogado da família.

No processo, Ricardo alegou que o imóvel foi adquirido com recursos do casal, que o contrato de locação foi feito em seu nome para evitar risco de penhora on-line na conta bancária, uma vez que tanto a empresa, quanto Waleswka possuíam dívidas.

‌



“Nunca transpareceu essa dificuldade financeira, porque a Wal ganhou muito dinheiro. A Wal teve uma longevidade muito grande na carreira. Ela construiu um patrimônio muito grande e, de repente, esse patrimônio sumiu”, fala Virna, ex-jogadora de vôlei.

Usando o argumento das dívidas, Ricardo alugou o apartamento de luxo cobrando quase R$ 17 mil mensais durante um ano. A escritura do imóvel está no nome da WM - Serviços Esportivos, empresa em que Waleswka e a mãe eram sócias. Por isso, a empresa pediu a nulidade do contrato de locação, a desocupação do imóvel e o pagamento de uma indenização de R$ 209 mil.

“Essa decisão que anula esse contrato feito de forma fraudulenta, é muito justa. Uma vez que Ricardo além de receber o valor dos aluguéis, recebeu também o valor dos condomínios e não pagou o condomínio”, fala o advogado.

Em nota, a imobiliária responsável pela locação alega que segundo a Justiça, entendeu-se que a posse de Ricardo era injusta e de má-fé, e que a imobiliária não tinha e nem poderia ter conhecimento dessas circunstâncias.

“Angústia vamos levar para vida toda. Uma filha maravilhosa. E ele matou a nossa família, acabou com a nossa família. Ele entrou na nossa família para acabar com ela”, desabafa a mãe de Waleswka.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.