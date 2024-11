Entenda a polêmica da música ‘A Noite’ que envolveu Gusttavo Lima e Tiê Primeira brasileira a regravar a canção alega que se pudesse não deixaria o cantor se aventurar no hit Domingo Espetacular|Do R7 20/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h50 ) twitter

Artista que cantou A Noite com Gusttavo Lima alega que, se pudesse, não o deixaria gravar a música Reprodução/Instagram

O Domingo Espetacular trouxe detalhes de mais um caso envolvendo o nome do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Recentemente, a cantora Tiê, primeira artista brasileira a regravar a música La Notte, de Giuseppe Anastasi, declarou que se soubesse do suposto envolvimento do cantor em lavagem de dinheiro, não permitiria a regravação da versão brasileira que ajudou a compor em 2015, em parceria com Giuseppe, Adriano Cintra, André Wong e Rita Weiner.

Tiê ainda afirmou que Gusttavo foi para os Estados Unidos na semana da regravação para fugir das investigações. O artista e sua assessoria rebateram as declarações e se defendem das acusações feitas pela cantora.

A música regravada por Gusttavo Lima se tornou uma das canções mais ouvidas no Brasil. “Ela [Tiê] lançou a música na versão em português. Porque ela é de um compositor italiano”, observou a jornalista Fabíola Reipert.

Vale lembrar que Giuseppe Anastasi é dono da autoria da canção e dos direitos autorais sobre ela.

Na versão de Gusttavo Lima, a canção A Noite subiu rapidamente para o primeiro lugar das listas de reproduções em rádios e plataformas. A cantora Tiê demonstrou seu desgosto, e afirmou que por ela, Gusttavo não teria gravado a canção. “Ela disse que não achou legal o fato de ele ter sido acusado de lavagem de dinheiro, ter tido a prisão decretada, quase preso”, completou Fabíola.

Em nota, o escritório do cantor conhecido como Embaixador se defendeu das acusações e afirmou que no momento da gravação, ele ainda não estava sendo investigado, e o pedido de prisão foi revogado em menos de 24 horas.

A equipe do Domingo Espetacular foi até a Itália encontrar Giuseppe, que afirma que a música é sobre um fim de um relacionamento. “Eu a deixei, só que eu estava apaixonado. Peguei a guitarra, e a noite veio em 20 minutos, tanto a melodia, quanto o texto”, explica o compositor.

O cantor italiano ainda elogiou as duas versões gravadas, tanto por Tiê, quanto por Gusttavo Lima.

Confira na íntegra:

