Entenda por que Mário Gomes foi despejado de mansão no Rio de Janeiro Ator continuou morando no local durante 11 anos após o imóvel ser leiloado; veja mais detalhes do caso Domingo Espetacular|Do R7 28/10/2024 - 14h13 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mário Gomes foi despejado de mansão milionária por causa de dívida de ações trabalhistas Reprodução/RECORD

Conhecido pelos trabalhos no cinema e na televisão, principalmente nos anos 1980, o galã das novelas Mário Gomes foi despejado do imóvel de luxo onde viveu mais de 20 anos. Em entrevista ao Domingo Espetacular, o ator falou sua versão sobre o despejo da mansão com vista para o mar.

O ator teve que desocupar a mansão localizada em um condomínio de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro após ser acusado de não pagar o IPTU do imóvel e acumular dívidas que totalizam um valor de R$ 923 mil. A inadimplência em questão se deve aos 80 funcionários de uma confecção que ele teve em 1997, na cidade de Entre Rios do Oeste, no interior do Paraná.

Com um período turbulento da empresa que fabricava calças, Mário Gomes precisou demitir alguns funcionários para reduzir os custos e diminuir a produção. Ele mandou 160 colaboradores embora e alegou pagar todos. No entanto, 84 costureiras entraram na Justiça do Trabalho contra o ator e ele foi condenado a pagar o valor de quase R$ 1 milhão.

Sem cumprir a decisão da Justiça, a casa de Mário Gomes foi penhorada e ele acabou sendo colocado para fora do local. O imóvel já tinha sido leiloado, em 2011, pelo valor de R$ 720 mil. Ele, no entanto, continuou na casa por mais 13 anos, sem pagar despesas da residência, até ser despejado.

‌



Mas, para o ator, o valor da mansão foi muito abaixo do seu valor real. “Eu poderia oferecer por R$ 20 milhões”, diz Mário Gomes sobre o valor do imóvel.

Apesar de continuar morando no local, mesmo depois de uma associação de funcionários públicos arrematar o imóvel, o artista contou que não pagava as contas, porque não sabia se a casa era sua e não iria arcar com os impostos.

‌



Atualmente, o ator mora em um sobrado com a esposa e compartilha os processos da reforma em seu perfil de uma rede social. Seus filhos estão morando em outro local, mas ainda próximos aos pais.

Também longe das câmeras, Mário aproveita o tempo para se dedicar a uma paixão antiga: a música. O artista começou a compor e revelou que está prestes a lançar algumas canções.

‌



No estúdio, ele também acompanha a trajetória de seu filho, que também produz músicas.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.