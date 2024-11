Entenda por que o Gordão da XJ chorou no ‘Desafio da Pesada’ do Domingo Espetacular Influenciador digital prometeu dar uma casa de R$ 1,5 milhão se ele chegar a 270 kg; confira os últimos acontecimentos Domingo Espetacular|Do R7 13/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h00 ) twitter

Gordão da XJ se chora após familiares e amigos cobrarem mais comprometimento com o 'Desafio da Pesada' Reprodução/RECORD

Após chegar aos 350 quilos, Sydney, o Gordão da XJ foi desafiado pelos influenciadores digitais Chrys Dias e Débora Paixão a emagrecer para ganhar uma casa avaliada em R$ 1,5 milhão. Há quatro meses, o Domingo Espetacular acompanha os altos e baixos da rotina do criador de conteúdo, que precisa eliminar ainda mais peso para passar pela cirurgia bariátrica.

Na última pesagem, Sydney chegou aos 290 kg e precisa eliminar 15 kg para fazer a cirurgia. Porém, com uma viagem e quase duas semanas sem ir para a academia, ele ganhou quase três quilos.

E para que ele mantenha o foco, o Domingo Espetacular reuniu as pessoas que ele mais ama para cobrar mais comprometimento dele. Isso por que o Gordão da XJ disse que faria mais uma viagem, dessa vez, para os Estados Unidos, para passar 30 dias.

A ida para o exterior preocupa não só aos familiares, mas também ao médico que acompanha o emagrecimento do Sydney. Para eles, o Gordão da XJ deveria adiar a viagem e focar na reta final do projeto, para tentar alcanças 270 kg até o dia 31 de dezembro.

Durante a dura conversa com os amigos, a mãe, a namorada e o médico, Sydney desabou em lágrimas após a cobrança. Eles enfatizaram a importância do criador de conteúdo acreditar, amar a si e continuar no processo por amor-próprio, sem pensar no que os outros pensam.

Assista ao vídeo:

