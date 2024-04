Bichos Curiosos : Gatinho cantor, capivara invasora e ovelhas em hospital são os destaques da semana Confira as imagens mais fofas e inusitadas do mundo animal

O Domingo Espetacular traz as imagens mais fofas e inusitadas do mundo animal no quadro Bichos Curiosos. Neste domingo (24), tem o gato chinês que viralizou na internet pelo talento vocal, a capivara flagrada sobre uma cama e as ovelhas que fazem a alegria dos pacientes de um hospital. Acompanhe!