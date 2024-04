Alto contraste

Imagine a cena: você entra no trem, a caminho de casa ou do trabalho e se depara com um passageiro diferente, com quatro patas e até chifres, circulando sozinho pelo vagão. É isso mesmo! Um bode foi flagrado dentro de um trem em São Paulo. Mas o que o animal estava fazendo no vagão? Ele tem dono? Saiba mais na reportagem do Domingo Espetacular.