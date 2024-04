Luciano revela detalhes da inédita parceria com Eduardo Costa Domingo Espetacular acompanhou as gravações de um novo clipe de Luciano e mostra as novidades para o público

Luciano, que tem uma carreira solo e mantém a dupla com o irmão Zezé Di Camargo, revela agora que vai gravar uma música de Eduardo Costa. O Domingo Espetacular acompanhou, com exclusividade, as gravações de um novo clipe de Luciano e mostra também os detalhes desse encontro musical inédito com Eduardo Costa.