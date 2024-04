Saudade do Meu Ídolo : casal comemora bodas de ouro em festa do Roupa Nova e conhece os músicos Eles trocaram a festa de cinquenta anos de casamento por um cruzeiro especial

Um casal comemora cinquenta anos de amor e parceria e troca a festa de bodas de ouro por um cruzeiro especial. Nessa viagem romântica, a trilha sonora da Miriam e do José Antônio é a banda Roupa Nova. E eles vão ter uma grande surpresa a bordo. Um encontro com os ídolos que embalaram com tantos sucessos essa paixão.