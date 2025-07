Estados Unidos mantêm tarifas comerciais sobre produtos brasileiros Tarifas entram em vigor nesta sexta-feira (1º); acordo com UE não altera situação brasileira Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h53 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h53 ) twitter

Donald Trump diz que tarifaço ao Brasil não será adiado e começa a valer a partir desta sexta (1º)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as tarifas comerciais sobre produtos brasileiros entrarão em vigor na próxima sexta-feira (1º), sem adiamento. A declaração foi feita durante uma reunião com a União Europeia, onde foi negociada uma redução das tarifas para os países do bloco europeu.

O encontro na Escócia resultou na diminuição das taxas para produtos europeus de 30% para 15%, encerrando um período de incertezas para a União Europeia. Entretanto, a decisão não alterou a situação do Brasil, que enfrenta uma tarifa de 50%.

Uma comitiva brasileira composta por senadores busca reabrir o diálogo com o governo americano para evitar novas sanções e melhorar as relações comerciais. Fontes diplomáticas indicam que podem haver novas sanções contra integrantes do STF e do governo brasileiro.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos estão petróleo, aço, café e carne bovina. O presidente Lula planeja sancionar um projeto que reduz impostos para micro e pequenas empresas visando aumentar as exportações brasileiras e mitigar o impacto das tarifas americanas.

Assista ao vídeo - Donald Trump diz que tarifaço ao Brasil não será adiado e começa a valer a partir desta sexta (1º)

