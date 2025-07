Mais de 170 pessoas são retiradas de avião após princípio de incêndio nos EUA

Mais de 170 passageiros e tripulantes foram retirados de um avião no aeroporto de Denver, nos EUA, após uma falha mecânica provocar um princípio de incêndio momentos antes da decolagem para Miami, no sábado (26). Vídeos mostram a fumaça saindo da aeronave e os ocupantes deixando o avião pelos escorregadores de emergência. Passageiros relataram ter ouvido um estrondo antes da evacuação. Segundo a Administração Federal de Aviação dos EUA, uma possível falha no trem de pouso causou o incidente. Uma pessoa foi levada ao hospital com ferimentos leves.



