'Estava me sentindo mal', confidencia Xuxa Meneghel sobre alopecia androgenética Público acompanha bate-papo exclusivo no Domingo Espetacular deste fim de semana (13), a partir das 18h; saiba mais Domingo Espetacular|Do R7 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 )

Xuxa fala sobre sua doença genética para a apresentadora Carolina Ferraz Reprodução/ RECORD

Neste fim de semana (13), Xuxa Meneghel abre o coração para a apresentadora Carolina Ferraz, em um bate-papo exclusivo, que vai ao ar no Domingo Espetacular, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Ela fala sobre os novos desafios profissionais e também comenta sobre o transplante capilar que realizou para tratar a alopecia androgenética (doença crônica que causa a perda de cabelo).

Aos 62 anos, Xuxa esbanja energia e vitalidade, sempre buscando novos desafios para a sua carreira consagrada. Recentemente, ela lançou o álbum Cores que, em apenas uma semana, já alcançou um milhão de visualizações nas plataformas digitais, e uma nova turnê, O Último Voo da Nave, prevista para iniciar no segundo semestre deste ano.

Longe da aposentadoria, ela afirma: “Eu quero continuar ganhando prêmio na televisão, no cinema, na voz (mesmo não tendo voz), e não sendo atriz. Porque eu quero, sou abusada, gosto disso, e quero levar alegria para as pessoas”.

Xuxa também comentou sobre o transplante capilar que fez para tratar a alopecia androgenética. “Era uma coisa que eu estava me sentindo mal com aquela carequinha”, desabafou a eterna Rainha dos Baixinhos. E você acompanha a entrevista completa no Domingo Espetacular deste fim de semana (13).

Veja imagens do encontro de Xuxa e Carolina Ferraz:

Excepcionalmente, o Domingo Espetacular deste fim de semana vai ao ar às 18h, antes da partida entre Fortaleza e Internacional pelo Brasileirão 2025, e volta à programação após o jogo, às 22h. Não perca!