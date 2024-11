‘Eu não tenho dormido’, desabafa Lucas Lucco após processo milionário por quebra de contrato Cantor alega que está com depressão e crise de ansiedade; entenda o caso Domingo Espetacular|Do R7 12/11/2024 - 14h53 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h53 ) twitter

Lucas Lucco enfrenta processo milionário por quebra de contrato Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular mostrou com detalhes a polêmica envolvendo o cantor Lucas Lucco. O músico é acusado de quebrar um contrato de trabalho e se defende ao dizer que foi traído pelo ‘sócio’ e empresário, Bruno Berardo.

Além dos problemas com a empresa, Lucas também enfrenta a depressão. Após acusar o ‘sócio’, Lucas foi até as redes sociais pedir que parassem de vincular o nome dele com a empresa, e afirma que foi engando por Bruno.

O cantor concordou em falar com o Domingo Espetacular para contar seu lado da história, mas, cerca de duas horas antes da entrevista, a assessoria de Lucas precisou cancelar, alegando que o cantor estaria passando por crises de ansiedade. Em um áudio enviado para o advogado, Lucas Lucco pede desculpas a emissora: “Queria que você mandasse para o pessoal da RECORD, quero pedir desculpas. Eu não tenho dormido”.

O drama do cantor começou quando ele conheceu o empresário, que lhe propôs uma parceira em troca da divulgação de sua rede de academias em 2021. O empresário Bruno, afirma que o contrato de dois anos, foi elaborado e enviado pela própria equipe de Lucas Lucco.

‌



O texto do documento deixa clara a função de Lucas na parceira. Serviços de divulgação, estratégia de marketing, estratégia comercial, utilização de imagem, voz, e outros serviços. Também, enfatizando que o contrato não apresenta ou atribui a qualquer relação de emprego, ou sociedade. O documento ainda previa que o cantor ganharia 1/3 da taxa de abertura de cada nova franquia inaugurada, e 2% do faturamento mensal.

A rede de academia expandiu e quando o contrato de dois anos chegou ao fim, Lucas fez uma nova proposta. Agora, o cantor pede participação de 25% da empresa. “Quando eu recebi esse e-mail, eu liguei para o empresário dele e falei: ‘Isso aqui só pode ser piada’”, conta Bruno Berardo.

‌



Em fevereiro desse ano, os empresários assinaram um termo de rescisão com o cantor, e ficou estabelecido que Lucas receberia um valor de R$ 1.293.000,00 em seis parcelas. Bruno afirma que todos os valores foram quitados, e mesmo assim, Lucas começou a fazer desabafos nas redes sociais.

Em nota, Lucas afirmou que recebeu o dinheiro conforme o combinado e que estaria tudo certo, mas, que eles teriam um tempo determinado para retirar as imagens dele das franquias de academia e eles simplesmente não o fizeram.

‌



O Domingo Espetacular encontrou na internet, imagens de Lucas em duas paginas das academias da rede. “Essas paginas são de propriedade dos franquiados. Existem vários comunicados nossos dizendo que a parceria acabou e devem ser removidos”, afirma Bruno.

A empresa processa Lucas Lucco por difamação, e pede na justiça que o cantor pare de publicar postagens se referendo à rede de academias, e faça uma retratação ou inclua em suas redes um direito de resposta. A ação ainda pede uma multa diária por descumprimento no valor de R$ 50 mil.

Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.