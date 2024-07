Ex-funcionários de Gal Costa revelam ter sofrido maus-tratos ao Domingo Espetacular

Alto contraste

Ex-funcionários da Gal Costa falam com exclusividade ao Domingo Espetacular Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular deste fim de semana (7), entrevista com exclusividade o casal Luciana de Souza Santos e Ed Wilson, dois ex-funcionários da residência da cantora Gal Costa, que faleceu há quase dois anos. Juntos, eles entraram com dois processos judiciais que ultrapassam R$ 1 milhão. Ações trabalhistas que podem trazer não apenas um prejuízo financeiro ao espólio, mas também ferir a imagem deixada por uma das cantoras mais admiradas do Brasil.

Luciana e Ed fazem diversas denúncias de maus tratos e irregularidades na relação profissional. Eles alegam que sequer podiam usufruir das mesmas refeições que a família. “Muito humilhante. A pessoa está com fome, não pode comer. Com um monte de comida lá, não pode comer”, desabafa Luciana à repórter Patrícia Ferraz.

A empregada doméstica também conta, na entrevista, detalhes da relação da cantora com Wilma Teodoro Petrillo, empresária que cuida do inventário e diz ter vivido com Gal por mais de 20 anos, motivo pelo qual hoje disputa a herança com o filho da artista. “Eu nunca vi carinho”, revela Luciana.

Rita Cadillac pode ter uma filha perdida?

Outro destaque da revista eletrônica é a história cheia de reviravoltas de uma mulher de 50 anos que afirma ser filha da cantora Rita Cadillac. Segundo ela, a famosa a teria entregado aos cuidados de uma amiga quando ainda era um bebê. Para a repórter Fabiana Oliveira, ela detalhou como descobriu sua verdadeira identidade e conseguiu reunir informações que apontam para sua conexão com a ex-chacrete. Na entrevista, ela afirma: “Não é um sonho ser filha da Rita, não é um sonho ser filha de um artista. Não é. Eu só quero conhecer a verdade, a minha verdade. Acho que é um direito”.

Rita Cadillac também aceitou falar com o programa sobre o caso e revela como se sentiu ao saber que havia um processo em andamento: “Com surpresa, porque no Dia das Mães você recebe uma intimação de um processo reivindicando maternidade... Total Surpresa”.

Comendo por Aí celebra Dia Mundial da Pizza com Gottino e Fabíola Reipert

Na semana do Dia Mundial Da Pizza, celebrado na quarta-feira (10), o repórter Michael Keller tem a missão de desbravar as redondas mais diferentonas de São Paulo. Nesta tarefa, ele conta com a ajuda de dois convidados especiais, Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert, que encarar uma pizza gigante de dois metros, recheada com vários sabores!!!

Denúncia: o pior hospital do Brasil

O repórter Raul Dias Filho encontra, em Porto Velho (RO), aquele que tem sido considerado “o pior hospital do Brasil”. Ele conta o drama e as filas enfrentadas por pacientes que procuram atendimento no local. A reportagem mostra como a atual gestão teria ajudado a piorar o quadro e investiga denúncias de desvio de verba de mais de R$ 10 milhões e até superfaturamento na compra de kits contra a covid-19.

Herança bilionária: avós expulsam neto, de 25 anos, da família após exame de DNA

Um jovem de 25 anos foi surpreendido pela revelação de que não era filho biológico do pai. A descoberta aconteceu após os avós bilionários realizarem um exame de DNA que descartou o parentesco. Com o resultado, eles tentam, na justiça, excluí-lo da família. Já o rapaz tenta manter a história que teve com seu pai e a herança que está em jogo, estimada em R$ 1 bilhão.

Caso Nino Abravanel: entrevista exclusiva com mãe do influenciador

O influencer Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel, possui somente em uma rede social mais de 4 milhões de seguidores, com quem compartilha a paixão por motos e carros, e exibe itens de luxo, além de divulgar o famoso “Jogo do Tigrinho”, proibido no Brasil. Apesar da fama na web, o jovem de 18 anos virou notícia nos últimos meses por outro motivo: ele e o irmão Derick, de 20, são apontados como os principais suspeitos da morte do pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, na estrada do M`Boi Mirim, zona sul de São Paulo. A polícia investiga a hipótese de que eles teriam cometido este assassinato para vingar a morte do avô, supostamente agredido por Tarcísio.

A mãe de Nino e Derick, Maria Lucivanda, a Lúcia, recebeu o Domingo Espetacular para falar sobre o caso, na casa onde os filhos moravam. O local está vazio, já que os dois jovens são considerados foragidos.

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.