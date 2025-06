Ex-jogador Jô revive drama após não pagar pensão alimentícia: ‘Vi 40 presos numa cela’ Essa foi a terceira vez que ele ficou detido; veja detalhes da entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular Domingo Espetacular|Do R7 23/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h53 ) twitter

Ex-jogador Jô concede entrevista exclusiva para Carolina Ferraz após liberdade Reprodução/RECORD

Na última quinta-feira (12), Jô se preparava para desembarcar em um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), quando foi surpreendido por dois policiais federais ao ser detido por não pagamento de pensão alimentícia. Pai de oito filhos, o atacante foi levado até a delegacia do aeroporto, onde ficou cinco dias preso.

Em sua primeira entrevista após ganhar liberdade, Jô abriu a porta da casa dos pais e conversou com a apresentadora do Domingo Espetacular, Carolina Ferraz. Ele revelou detalhes do momento da prisão: “Eu estava saindo da porta do avião e tinha dois federais lá, que me trataram super bem, com muita educação me conduziram até a delegacia”.

Essa foi a terceira vez que o ex-jogador do Corinthians ficou detido por falta de pagamento de pensão alimentícia para um dos seus filhos. A primeira aconteceu em maio do ano passado. Jô se preparava para enfrentar a Ponte Preta em Campinas, interior de São Paulo, quando foi preso horas antes do início da partida. Em dezembro, a segunda prisão pelo mesmo motivo aconteceu em Contagem, Minas Gerais.

Drama na prisão

Nas suas outras passagens pela polícia, o ex-jogador nunca tinha passado mais de um dia detido. Durante entrevista, ele relata os cinco dias na prisão. “Eu passei por muitas coisas boas na minha vida, mas esses cinco dias para mim foram bem difíceis. Ali você começa a pensar e refletir sobre as coisas e ouvir relatos lá dentro”. O craque ainda conta sobre o drama de celas superlotadas e má condições:

“Eu vi 40 presos numa cela, passando por dificuldades, mas eu vi coisas ali que de fato dói, o coração machuca. Eu não quero passar por isso de novo, porque é uma situação bem complicada”.

No fundo da casa dos pais, um quarto improvisado guarda em quadros, fotos e medalhas, os momentos da carreira de um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Seu Dário, pai de Jô, mostra com orgulho as recordações da trajetória do filho e lamenta sobre o atual momento. “Ele foi um presente na minha vida, todos esses momentos que passamos eu sofri muito, fiquei três noites sem dormir”.

Dificuldade financeira

Com passagens por Corinthians, Atlético-MG e Manchester City, o atacante colecionou momentos marcantes por onde passou. Há dois anos, Jô chegou a anunciar a aposentadoria, mas voltou atrás. Ano passado, jogou pelo Amazonas na série B e, no início deste ano, defendeu o Itabirito pelo Campeonato Mineiro.

Durante a conversa, o jogador admite pendências e a ajuda de amigos para a quitação das dívidas: “Foi quitada por ajuda de amigo. Por estar preso, alguns amigos foram solidários e fizeram vaquinha para poder ajudar. De fato, existem pendências para trás pelo fato de as pensões serem altas e hoje minha renda ser outra”, afirma o jogador.

Por outro lado, os advogados de Jô alegam que o jogador estava em dia com os pagamentos, mas foi detido por um erro de comunicação entre os tribunais de justiça de Minas e da Bahia. O atacante admite que planeja acordo para a redução dos valores, que não condizem mais com a sua realidade financeira: “Hoje, eu não tenho mais o salário que eu tinha, a pensão chega a três dígitos para pagar por mês. Hoje eu tenho minha renda, posso pagar e ainda ficar devendo”, explica.

O advogado Pedro Vianna esclarece que um processo para revisão dos valores de pensão alimentícia, com objetivo de reduzir a quantia paga, é possível. Jô desabafa e revela os próximos passos. “A gente vai tentar abrir se não houver [acordo]. Então, eu quero abrir o coração e tentar. Agora, caso não tenha de fato um acordo, eu vou ter que continuar e ir pelo judiciário”.

Não perca! Com Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45, na tela da RECORD.