Exclusivo: Cabrini entrevista piloto do balão que caiu em Santa Catarina e traz imagens inéditas do acidente No Domingo Espetacular deste fim de semana (6), apresentador faz um voo para reconstituir o que aconteceu; veja todos os destaques do programa Domingo Espetacular|R7 04/07/2025 - 19h41 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h41 ) twitter

Roberto Cabrini pisa em solo catarinense para mostrar com exclusividade detalhes do acidente do balão DIVULGAÇÃO/ RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (6), Roberto Cabrini apresenta uma ampla investigação sobre a tragédia com o balão que matou oito pessoas em Santa Catarina. O jornalista traz uma entrevista exclusiva com o piloto Elves de Bem Crescêncio, que, pela primeira vez, revela os detalhes do acidente.

O jornalista ainda encontra imagens inéditas do momento em que o balão quicou no solo, numa tentativa de realizar um pouso de emergência, pouco antes da queda final. E também conversa com uma testemunha destes momentos, que o acompanha até o local exato em que tudo aconteceu.

Após um período de interrupção dos passeios na região, na última quarta-feira (2), a atividade foi retomada e Cabrini também fez um voo no mesmo local para entender as circunstâncias do acidente, acompanhado pelo piloto que é considerado o mais experiente da região.

No dia 21 de junho, vinte turistas e o piloto estavam a bordo do balão que caiu no sul do estado catarinense, em Praia Grande. A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou um inquérito, no qual a principal linha de investigação aponta para uma falha no maçarico auxiliar.

Ataques a ônibus em SP

O apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, faz uma reportagem especial para o Domingo Espetacular sobre a série de ataques a ônibus registrados em São Paulo.

Desde o início do ano foram cerca de 300 incidentes registrados pelas câmeras instaladas nos veículos. Gottino entrevista vítimas e investiga se existe alguma organização criminosa por trás dos casos.

Jorge & Matheus: pausa na carreira

No sábado (5), Jorge & Mateus fazem o último show da turnê de 20 anos de carreira, em Goiânia, com ingressos esgotados. Depois, como anunciaram, farão uma pausa na carreira.

A dupla recebeu o repórter Paulo Henrique Santos para uma conversa exclusiva sobre esse momento e mostra os bastidores de uma importante inauguração: um museu temático com peças que marcaram a trajetória dos sertanejos, no Estádio Serra Dourada.

Trabalho infantil na produção de espeto para churrasco

Camilla Busnello viaja para a Amazônia para mostrar a rotina de exploração infantil. No coração da maior floresta do planeta, no meio da mata, crianças de cinco anos trocam os brinquedos por facões e se se arriscam fazendo espetos para churrasco, vendidos nas grandes cidades.

Os perigos da realidade virtual para os jovens

Nesta semana, as investigações mostraram que o adolescente que executou os pais e o irmão se referia às vítimas como personagens de um jogo e tinha planos para outros ataques.

A polícia descobriu que a namorada acompanhou toda a ação e tinha o mesmo comportamento. O caso é um alerta sobre os perigos da realidade virtual e o repórter Rogério Guimarães entrevista especialista que avaliam se os jogos online podem distorcer a mente.

O abraço de um chimpanzé

Uma imagem fofa viralizou esta semana: Fabrice Moudoungue, da ONG francesa Papaye International que resgata chimpanzés traficados e os reintroduz na natureza, entrou em um rio para levar comida a um grupo de primatas. Um deles, chamado Citron, reconheceu o homem como seu cuidador, que havia tratado dele, seis anos antes. O chimpanzé foi até ele para dar um abraço.

O registro foi feito em Camarões, na África, e surpreendeu pelo fato de o animal ter essa afetuosa atitude mesmo após ficar tanto tempo sem ver o cuidador. O programa vai contar como essa emocionante história começou e até que ponto vai a amizade entre humanos e animais.

50x1: um jantar luxuoso nos Alpes Franceses

Álvaro Garnero desembarca em um dos lugares mais luxuosos do planeta. Em uma paisagem deslumbrante, nosso viajante desvenda as maravilhas dos Alpes franceses e participa de um dos jantares mais disputados e caros das montanhas.

Não perca! O Domingo Espetacular deste final de semana (6) será apresentado por Roberto Cabrini e, excepcionalmente, por Camila Busnello, que substituirá Carolina Ferraz durante as férias da apresentadora. O programa vai ao ar a partir das 19h30, na tela da RECORD.