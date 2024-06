Exclusivo: Domingo Espectacular entrevista Miguel Falabella neste final de semana (23) O programa também encontra a mulher que teria sido laranja em esquema de corrupção do Corinthians e traz uma conversa com Val Marchiori, que denunciou o ex-marido

Ainda nesta edição, Roberto Cabrini entrevista um empresário acusado de assassinato (Divulgação/RECORD)

Neste fim de semana (23), a equipe do Domingo Espetacular traz reportagens exclusivas e revelações surpreendentes de histórias que mobilizaram a opinião pública. Roberto Cabrini fica frente a frente com empresário acusado de mandar matar a ex-amante: ele e o comparsa teriam usado uma fornalha para concluir o crime. César Galvão investiga como uma mulher teria sido usada como laranja por um dos principais clubes do país, o Corinthians. A repórter Thatiana Brasil entrevista Val Marchiori, que conta detalhes da relação abusiva em que teria sofrido violência doméstica. E tem ainda uma conversa descontraída com um grande nome da televisão e do teatro, Miguel Falabella.

Entrevista exclusiva com Miguel Falabella

A repórter Fabiana Oliveira tem um encontro especial com Miguel Falabella, num momento único e marcante. Um pouco antes da conversa, ele coordenava a seleção de atores que vão atuar no novo musical que está produzindo, sobre a vida e carreira de Martinho da Vila. E ele falou sobre este trabalho, histórias da TV e muito mais.

Roberto Cabrini investiga assassinato misterioso

Lilian de Oliveira desapareceu após desembarcar no aeroporto de Goiânia, em 2020. De acordo com investigações da polícia, ela foi assassinada, teve o corpo carbonizado e jogado em uma fornalha. Cabrini entrevista o empresário que teria sido o mandante do crime, Jucelino Fonseca.

Corrupção no Corinthians

César Galvão investiga uma denúncia de corrupção que envolve o Corinthians, um dos maiores escândalos envolvendo a história do Timão. O repórter conversa, com exclusividade, com a mulher usada como “laranja” no esquema. Ela afirma que não sabia de nada e vive hoje com ajuda do Bolsa Família.

Val Marchiori desabafa sobre violência doméstica

A socialite revela, em entrevista exclusiva à repórter Thatiana Brasil, tudo sobre a denúncia de violência doméstica contra o ex-marido, Thiago Castilho, de quem se separou em março deste ano.

O Domingo Espetacular, neste fim de semana com Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar às 19h30, na tela da RECORD.