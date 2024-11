Exclusivo: Eike Batista revela ao Domingo Espetacular como é hoje a sua relação com dinheiro O empresário, que já foi considerado um dos homens mais ricos do Brasil, viu sua fortuna desaparecer e ainda enfrentou acusações durante a Lava Jato; veja todos os destaques do programa deste fim de semana (20) Domingo Espetacular|Do R7 18/10/2024 - 19h59 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h59 ) twitter

Eike Batista foi entrevistado por Paloma Poeta Divulgação/RECORD

Eike Batista conversa com exclusividade com o Domingo Espetacular que vai ao ar neste final de semana (20). Ele, que já foi considerado um dos homens mais ricos do país, com patrimônio de cerca de R$ 30 bilhões, viu sua fortuna praticamente desaparecer.

Além da falência, ele enfrentou acusações durante a Lava Jato e chegou a ser preso no decorrer da operação. Para muitos, poderia parecer o fim de uma carreira de sucesso. Mas, recentemente, notícias sobre seus novos negócios surpreenderam a todos. Com mentorias para um público que deseja enriquecer, ele estaria faturando cerca de R$ 1 milhão em apenas três dias. Em entrevista à repórter Paloma Poeta, ele relembra os altos e baixos de sua trajetória, da vida de luxo à prisão em Bangu, e fala sobre os empreendimentos que tem realizado.

No bate-papo, Eike também comenta como é hoje sua relação com o dinheiro. “Quando a gente é mais novo, tem aquela ambição do bilhão. Eu vou fazer 68, então acho que depois dos 63, que é o meu número mágico, a gente faz uma virada na cabeça. É mais importante você fazer coisas que servem à sociedade como um todo do que ficar pensando nessa bobagem de bilhão, bilhão, bilhão”.

Mundo animal

Um filhote de hipopótamo pigmeu que conquistou o mundo! O zoológico onde ele vive, na Tailândia, viu o número de visitantes disparar desde que o animalzinho nasceu. A repórter Juliana Rios conta por que essa espécie está ameaçada de extinção.

‌



Reencontro

O programa mostra o reencontro emocionante de mãe e filha. Separadas por quase 40 anos, D. Genilda e Valesca mal se conheceram. Quando tinha poucos meses de vida, a menina foi levada pelo pai. Mas agora, depois de um mutirão de busca por desaparecidos, as duas finalmente poderão se abraçar. A reportagem é de Diogo Menezes.

Relíquias

O Domingo Espetacular foi conhecer a fazenda que virou um verdadeiro museu a céu aberto em Londres. Um fazendeiro transformou veículos militares em hospedagem para turistas, e a repórter Patrícia Nielsen mostra que é possível passar uma noite em um tanque de guerra ou, até mesmo, dentro de aviões ou helicópteros do Exército.

‌



Farra criminosa

O repórter André Azeredo conta a história de uma quadrilha que, depois de roubar uma carga de equipamentos eletrônicos, resolveu fazer um churrasco para comemorar. A polícia identificou os criminosos e agora faz uma caçada aos foragidos.

O Domingo Espetacular, apresentado neste fim de semana por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar às 19h45.