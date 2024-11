Exclusivo: Roberto Cabrini mostra as ramificações do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil No Domingo Espetacular deste final de semana (3), Ruth Moreira, mãe de Marilia Mendonça, abre refúgio da família e revela que pretende adotar uma criança; saiba mais Domingo Espetacular|Do R7 01/11/2024 - 17h26 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h26 ) twitter

Roberto Cabrini mostra, com exclusividade, as ramificações do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil

Neste final de semana (3), Roberto Cabrini mostra, com exclusividade, as ramificações do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil, responsável por ataques brutais em todo o mundo, como atentados, execuções e decapitações. Interceptações telefônicas da polícia e do FBI revelaram que um jovem de 21 anos recrutava brasileiros para integrar o ISIS, na Síria. Os principais trechos da reportagem vão ao ar no Domingo Espetacular e a íntegra no Câmera Record.

Mãe de Marília Mendonça abre o coração

A revista eletrônica também traz uma conversa emocionante com a Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça. Três anos depois da morte trágica da filha, Ruth mostra, pela primeira vez, o sítio nos arredores de Goiânia que era o refúgio da família, um dos locais preferidos da cantora, e onde guarda até hoje presentes e memórias da artista, entre figurinos e prêmios conquistados por ela na carreira musical. “Está do jeitinho que ela deixou... Eu troquei alguns cantinhos aqui, mas era a casa que ela morava comigo aqui. E vai continuar do jeitinho que está”, desabafa. Dona Ruth revela ainda, em primeira mão, que Marilia deve ganhar mais um irmão em breve. “Outro sonho dela também é que eu adotasse uma criança. Que também está no meu projeto. Não posso deixar passar muito tempo”, confessa.

Tempestade na Espanha

O programa exibe imagens impressionantes da tempestade avassaladora que ocorreu na quarta-feira (30), na Espanha. De acordo com fontes do governo espanhol, a enchente é a pior em décadas no país. Em poucas horas, caiu o equivalente a um ano de chuva em algumas áreas, devastando cidades inteiras e deixando milhares de pessoas ilhadas e desabrigadas. A tragédia já deixou mais de 200 mortos.

Achamos no Brasil

No quadro Achamos no Brasil, a produção do dominical visita o vilarejo mais isolado do país, situado no alto de uma montanha. O acesso ao local é feito apenas a cavalo ou a pé, o que explica o nome curioso de “Fechados”. Os moradores não trocam mensagens pelo celular, nunca visitaram um shopping e, para muitas coisas, o dinheiro nem é necessário.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, é exibido às 23h30.