Ex-companheira de Amado Batista, Layza Felizardo falou com exclusividade ao Domingo Espetacular sobre o tumultuado fim do relacionamento entre os dois. Ela é 48 anos mais jovem do que o cantor e teria sido expulsa de casa. E como fica a separação dos bens entre os dois? Veja na reportagem!