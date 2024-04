Exclusivo: Jon Secada revela parceria com cantora brasileira O cantor disse que vai ter nova turnê ainda esse ano e ele vem cantar no Brasil

O Jon Secada recebeu a equipe do Domingo Espetacular na mansão dele, em Miami, nos Estados Unidos. O astro pop contou alguns segredos da carreira e revelou uma novidade: vai ter nova turnê esse ano e ele vem cantar no Brasil com uma artista brasileira!