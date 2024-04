Exclusivo: Robinho quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre condenação de estupro na Itália

Alto contraste

O Domingo Espetacular começa com a entrevista exclusiva de Robinho, o ex-jogador fala pela primeira vez depois da condenação, na Itália, a nove anos de prisão por estupro. No Brasil, esta semana, acontece o julgamento que pode levá-lo à cadeia. Veja o que ele tem a dizer sobre a noite na casa noturna e sobre as provas de que teve relação com a vítima.