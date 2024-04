Mulher importunada sexualmente em elevador desabafa em entrevista ao Domingo Espetacular

Alto contraste

Uma imagem registrada dentro de um elevador, em Fortaleza (CE), provocou indignação em todo o país. A câmera de segurança gravou o momento em que Israel, sócio de uma empresa de investimentos, apertou as nádegas da nutricionista Larissa, que saía do trabalho. A vítima foi direto a uma delegacia prestar queixa. O agressor foi demitido, indiciado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público. O Domingo Espetacular conversou com Larissa, que explicou como tudo aconteceu. A reportagem também encontrou uma mulher que diz ter passado por situação semelhante com a mesma pessoa.