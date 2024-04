Noiva de empresário morto durante abordagem policial no RN pede justiça Por meio de nota, a PM do disse que o caso está sendo apurado em inquérito policial militar e que os agentes foram afastados das atividades operacionais

A noiva do empresário assassinado em uma abordagem da polícia militar do Rio Grande do Norte faz um apelo emocionado por justiça. O casal viajava em um táxi para realizar um antigo sonho: ter uma pousada na praia de Pipa, uma das mais famosas do país. Durante o trajeto, os agentes disparam uma rajada de tiros. Um dos onze tiros que perfuram o carro atingiu Valmor de Almeida Belotti.