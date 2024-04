Traficante ‘independente’ ostenta luxos do crime no interior paulista e acaba preso O criminoso comprava toneladas de cocaína e pagava a droga com carros esportivos de luxo

