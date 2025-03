Família escapa ilesa após carro ser atingido por trem no interior paulista Veículo foi arrastado por locomotiva durante passeio para fazer bebê dormir Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 18h10 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família sobrevive sem ferimentos após carro ser arrastado por trem em Aguaí (SP)

Um casal e seu bebê de sete meses viveram momentos de terror em Aguaí, São Paulo, quando o carro em que estavam foi atingido por um trem. Durante um passeio curto para ajudar a criança a dormir, Marcelo dirigia o veículo quando não percebeu a aproximação da locomotiva. O carro foi arrastado por vários metros, mas todos saíram sem ferimentos.

Testemunhas próximas ao local relataram o choque ao verem o carro sendo arrastado pelos trilhos. Marcelo e Janine, os pais do bebê, ainda se recuperam do trauma do acidente. Eles mencionaram que não se lembram de ter ouvido o sinal de alerta do trem.

O gerente de segurança da empresa ferroviária destacou a importância de motoristas pararem, olharem e escutarem antes de cruzar trilhos para evitar acidentes. O carro da família teve perda total, mas agora eles focam na gratidão por terem saído ilesos e planejam contar à filha no futuro sobre o milagre de estarem todos vivos.

Assista em vídeo - Família sobrevive sem ferimentos após carro ser arrastado por trem em Aguaí (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!