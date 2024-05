Filha de Ana Maria Braga fala sobre rotina longe da fama no Domingo Espetacular deste fim de semana (26) Ainda no programa, Cesar Galvão traz novas informações sobre o caso do jovem que matou os pais e a irmã; saiba mais

Alto contraste

A+

A-

"Eu fui escolhida por esse estilo de vida", desabafou Mariana (Reprodução/RECORD)

No Domingo Espetacular deste final de semana (26), Carolina Ferraz desvenda os detalhes dos hábitos modestos da filha de Ana Maria Braga, a professora de yoga Mariana Maffei. Ela recebeu a equipe da atração no sítio onde mora, no interior de São Paulo, com o marido e os quatro filhos.

Em um bate-papo muito especial, Mariana fala por que optou por uma rotina bastante tranquila, longe da fama e dos holofotes que fazem parte da trajetória de sua mãe. “Eu fui escolhida por esse estilo de vida”, conta ela, na entrevista. A herdeira também fala da relação com a apresentadora: “Eu sou filha dela. Ela quer cuidar de mim”.

Exclusivo: programa acompanha primeira aplicação no Brasil de medicamento que custa R$ 15 milhões

O drama dos brasileiros que esperam por medicamentos que custam verdadeiras fortunas. São remédios capazes de combater síndromes raras e mudar para sempre a vida dos pacientes. A reportagem explica por que é tão difícil ter acesso a esse tipo de produto e por que eles têm um valor tão alto. E conta a história do menino que, após anos de luta, conseguiu receber o tratamento. O programa também acompanha, com exclusividade, a primeira aplicação, no Brasil, de um medicamento cujo preço é R$ 15 milhões. A reportagem é de Fabiana Oliveira.

Crime em família: mais uma adolescente mata os pais

Mais um caso chocante de crime em família. O programa aborda o caso do jovem de 16 anos que matou o pai, a mãe e a irmã após ser proibido de usar o celular. A reportagem especial de Cesar Galvão mostra quem é esse garoto que cometeu um crime tão brutal e, depois, foi à padaria. O jornalista traça, em detalhes, o perfil do adolescente, com imagens reveladoras, apresenta a cronologia do assassinato, e aponta o que a polícia ainda precisa descobrir.

Publicidade

Morte no estádio: 10 anos de impunidade

O torcedor Paulo Ricardo Gomes da Silva tinha apenas 26 anos quando, em maio de 2014, morreu após ser atingido por um vaso sanitário atirado por três homens que estavam na arquibancada do Arruda, estádio localizado em Recife (PE), após uma partida entre Santa Cruz e Paraná. Os responsáveis foram punidos, mas a família da vítima até hoje, dez anos depois, espera por uma indenização que nunca foi paga.

Bebê causa impasse internacional

A polêmica de um bebê que nasceu no Brasil. Cheri e Christopher Phillips, mãe e o pai da criança, são norte-americanos que decidiram passar férias no país. Mas houve um imprevisto: a mulher estava grávida e teve um parto prematuro, em Florianópolis. Após o bebê ter alta, eles passaram a viver um drama para registrar o filho Greyson. Dois meses depois, o casal viveu um impasse internacional: não conseguia voltar para casa por que o bebê não tinha documentos.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45, com apresentação de Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, na tela da RECORD.