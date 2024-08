Filha mais velha de Faustão garante ao Domingo Espetacular: ‘Meu pai está bem’ Além disso, programa deste fim de semana (1º) mostra imagens exclusivas que podem ajudar a incrimina o motorista que atropelou noivo horas após o casamento Domingo Espetacular|Do R7 30/08/2024 - 19h47 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lara Silva é cantora e promete lançar uma série de faixas inéditas

O Domingo Espetacular deste final de semana (1º) apresenta imagens exclusivas que ajudam a esclarecer o caso do noivo atropelado e morto no dia de seu casamento. O programa teve acesso a gravações que mostram os últimos passos do influenciador Vitor Belarmino antes de atingir o fisioterapeuta Fábio Toshiro e que podem ajudar a incriminar o motorista.

Ele dirigia um carro de luxo no Recreio dos Bandeirantes, bairro do Rio de Janeiro (RJ), quando atropelou a vítima, que estava acompanhada da esposa, com quem havia se casado havia apenas algumas horas. O influenciador fugiu sem prestar socorro e continua foragido.

Filha de Faustão fala sobre o pai

Lara Silva, a filha mais velha de Faustão, fala com exclusividade ao programa. Aos 25 anos, a cantora vem chamando a atenção dos fãs pela voz afinada. Fruto do primeiro casamento do apresentador, recentemente ela lançou um trabalho que revelou também seu talento como compositora.

Lara tem um álbum, “Faíscas”, disponível nas plataformas digitais, e se prepara para lançar uma coletânea de músicas inéditas. Ela recebeu a repórter Ingrid Griebel para falar sobre esse momento da carreira, além de comentar o recente anúncio de noivado com Julinho Casares e o processo de recuperação do pai.

‌



Na entrevista, Lara conta como foi sua estreia na televisão, no programa que marcou a despedida do pai de uma emissora, no final de 2023. Na ocasião, Faustão comentou que nunca tinha ouvido a primogênita cantar e ficou emocionado. “Eu estava muito nervosa. Não só por ser a primeira vez me apresentando, mas por ser a última vez dele na TV”, lembra ela.

A artista também fala sobre a recuperação de Fausto Silva após o transplante. “Eu só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando”, afirma Lara.

‌



No Desafio da Pesada: uma surpresa para o Gordão da XJ

No novo episódio do Desafio da Pesada, o Gordão da XJ continua lutando para emagrecer e ganhar uma casa milionária se atingir a meta estabelecida pelos amigos. Desta vez, ele tem uma aula de boxe. E mais: encara uma luta-surpresa nos ringues. Depois de tanto exercício, ele enfrenta a balança para descobrir, diante do repórter Michael Keller, se conseguiu perder peso.

Segundo episódio da série O Homem do Gelo

O segundo episódio da série O Homem do Gelo conta a aventura do brasileiro Chicco para chegar ao Polo Norte. Os perigos em uma das regiões mais isoladas do planeta, onde qualquer descuido pode colocar a vida em risco. Ele conta como é viver no lugar onde o sol nasce e se põe apenas uma vez por ano, com temperaturas que alcançam até 45 graus negativos.

‌



Perigos das misturas de produtos de limpeza

O programa mostra, com a repórter Nicolle Timm, o perigo de misturar produtos de limpeza. Na hora da faxina, especialistas alertam que as misturas que prometem acabar com a sujeira parecem inofensivas, mas podem ser fatais.

Hora do Teste: como deixar os portões mais seguros contra os bandidos

No Hora do Teste, o repórter Lúcio Sturm destaca um item de segurança importante, os portões. Instalados para proteger casas e condomínios, muitas vezes são abertos com facilidade por criminosos. Especialistas contam qual o material mais resistente, alumínio, madeira ou ferro. E dão dicas para deixá-los mais seguros.

Golpe do casamento

Os detalhes do ‘’golpe do casamento perfeito’' que virou caso de polícia. Os noivos pagam caro pela festa, buffet e decoração. Mas descobrem que a empresa de eventos simplesmente desapareceu, deixando um enorme prejuízo. O repórter Marc Sousa conta o drama de quem pagou e não casou, e explica o que fazer para não cair nessa armadilha.

Não perca! O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na tela da RECORD.