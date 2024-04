"Fujo", comenta Graciele Lacerda sobre polêmicas A influenciadora fez revelações bombásticas no Papo Reto do Domingo Espetacular, e aproveitou para mandar um recado aos fãs

A esposa do cantor falou sobre os melhores momentos ao lado dele A esposa do cantor falou sobre os melhores momentos ao lado dele (Reprodução/RECORD)

No Papo Reto do Domingo Espetacular, Graciele Lacerda abriu o coração e contou detalhes da sua vida. Com as respostas na ponta da língua, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo fez revelações e ainda mandou recado para os fãs.

Quando questionada sobre si mesma, ela mostrou que muitas coisas a definem. Já em relação ao seu marido, ela não hesitou na resposta: "Amor".

Além de influenciadora digital e jornalista, ela é educadora física, e afirmou se identificar bem com as três ocupações.

Já em relação aos sonhos e medos encarados na vida, Graciele elegeu um de cada como os principais: ser mãe e perder quem ama, respectivamente.

Quanto às polêmicas, foi questionada se gostava ou fugia. A resposta foi imediada: "Fujo".

Declarou não ser muito vaidosa, tanto que a coisa mais cara que já comprou foi o seu apartamento. E, em relação aos gastos do dia a dia, admitiu que mais do que roupas ou qualquer outra coisa, tem paixão por alimentos fitness.

Por último, aproveitou para mandar uma mensagem de carinho aos seus fãs. A palavra que definiu seus sentimentos foi "Gratidão".

Confira na íntegra:

