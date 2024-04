Giro dos Famosos: 'Amigo é isso', diz Fábio Assunção após trocar socos com Daniel Alvim Fabíola Reipert e Keila Jimenez atualizam as notícias que deram o que falar na semana

A semana foi marcada por brigas no mundo das celebridades. O ator Fábio Assunção protagonizou um verdadeiro barraco público com o melhor amigo. Já a atriz Samara Filippo acusou o ex-marido de golpe. E Luana Piovani voltou a alfinetar Pedro Scooby. Acompanhe essas e outras notícias no quadro Giro dos Famosos, com Fabíola Reipert e Keila Jimenez!