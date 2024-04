Giro dos Famosos : Criminoso se passa pelo sertanejo Sorocaba e tenta aplicar golpe Confira todas as novidades do mundo das celebridades

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Giro dos Famosos deste domingo (21), Fabíola Reipert e Keila Jimenez compartilham as novidades do mundo dos famosos. A cantora Maraisa sofreu um acidente na piscina de um resort de luxo em que estava hospedada. E mais: criminoso tenta se passar pelo sertanejo Sorocaba. Confira as notícias do mundo das celebridades.