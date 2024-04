Giro dos Famosos : Gusttavo Lima constrói aeroporto particular no quintal de casa Que tal um aeródromo particular com área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves? Confira!

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Chegou a hora do Giro dos Famosos! Fabíola Reipert e Keila Jimenez te atualizam das últimas notícias do mundo das celebridades. As investigações da dupla descobriram que Gusttavo Lima está construindo uma pista de pouso no quintal de casa. Que tal um aeródromo particular com área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves? Confira!