Giro dos Famosos : Maiara, da dupla com Maraisa, aparece magra em foto e gera críticas E também: João Guilherme, filho de Leonardo, ganha intimidade com Bruna Marquezine

No Giro dos Famosos de hoje (31), Fabíola Reipert e Keila Jimenez vão servir todas as fofocas quentinhas do mundo das celebridades. Por exemplo: vocês souberam da avalanche de críticas que a cantora Maiara recebeu nas redes sociais, após aparecer muito magra em uma foto? E o filho do cantor Leonardo, João Guilherme, que anda bem próximo da atriz Bruna Marquezine? Veja essas e muitas outras histórias!