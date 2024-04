Giro dos Famosos : Sandy e Lucas Lima fazem viagem em família e fãs torcem por "recaída" E ainda: Carla Perez não resiste e sobe ao palco ao lado dos antigos parceiros do É o Tchan!

No Giro dos Famosos, Fabíola Reipert e Sabrinna Albernaz mostram que, mesmo divorciada, Sandy não desgruda do ex-marido, Lucas Lima. E ainda: Carla Perez não resiste e sobe ao palco ao lado dos antigos parceiros do É o Tchan!.