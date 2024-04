Igor Camargo se revolta após ser proibido de falar de Graciele: "Prefiro ser preso do que ficar calado" A briga da família ganhou mais um capítulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Tem um novo capítulo da novela da família Camargo. O filho de Zezé, Igor, foi proibido pela Justiça de falar o nome da madrasta, Graciele Lacerda. Mas, ele falou que prefere “ser preso do que ficar calado”. Veja também no Giro dos Famosos: Novo romance? Sabrina Sato é flagrada com ator.