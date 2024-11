‘Gosto da minha voz cantando em espanhol’, confidencia Luan Santana sobre carreira internacional Cantor abriu seus planos para 2025 e contou de onde veio a inspiração para o nome da primeira filha Domingo Espetacular|Do R7 27/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 02h00 ) twitter

Luan Santana fala sobre sonho de ser pai e projeta carreira internacional Reprodução/RECORD

O meteoro da paixão! Em conversa exclusiva com o Domingo Espetacular, o cantor Luan Santana, que tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais em uma plataforma de música, contou sobre a nova fase da vida e da carreira. Noivo da influenciadora digital Jade Magalhães, o casal aguarda ansiosamente pelo nascimento da primeira filha, Serena. Na música, o artista ainda revelou os próximos passos da carreira: canções internacionais.

Luan abriu as portas do seu novo escritório para falar sobre sua trajetória na música e mostrou todos os detalhes do apartamento de mais de 500m². O cantor fez questão de montar ambientes que marcaram sua trajetória, seja pelos prêmios conquistados ou figurinos que ele usou nos shows mais bombados.

Sobre a carreira, ele falou das expectativas para os projetos internacionais. “As pessoas sempre me cobram e agora sinto que está chegando a hora. Eu gosto da minha voz cantando em espanhol e acho que vocês também vão gostar”, disse.

Além de criar novos projetos, o cantor também participa de tudo que está envolvido no espetáculo. Desde a composição das músicas, até pensar no figurino e a agenda de shows.

A apresentação de Luan Santana em um espaço fechado no formato de esfera foi ideia do próprio cantor, que proporcionou uma experiência inusitada para os fãs. “É um show diferente de tudo o que eu já fiz. Foi inesquecível”, falou.

Ele também comentou que pretende reduzir a quantidade, para ter ainda mais tempo com a família. Neste ano, Luan Santana teve 140 aparições nos palcos, mas quer diminuir pela metade e aproveitar mais a nova fase da vida pessoal.

Como a própria música de Luan diz: “Pensa em uns filhos bonitos que a gente vai dar”, o cantor espera ansioso pela chegada da primeira filha, Serena. “Quando você recebe a notícia parece que precisa se encontrar de novo no mundo”, contou o artista sobre o ‘choque’ ao descobrir a novidade.

“Ter filho é a coisa que eu mais quis no mundo. Sempre foi meu sonho”, revelou Luan, sobre a vinda da primeira filha.

O cantor também revelou que o nome da nova integrante da família foi inspirado na tenista Serena Williams. “Eu estava assistindo a um jogo de tênis e quando estamos procurando nomes, vemos possibilidade em tudo”, disse.

Assista ao vídeo:

