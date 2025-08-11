Governo dos EUA busca encontro entre Putin e Zelensky Vice-presidente americano sugere reunião inicial entre Putin e Trump antes de dialogar com Zelensky Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 16h51 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h51 ) twitter

O governo americano está tentando organizar um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para discutir o conflito no leste europeu. JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, mencionou que seria produtivo se Putin se encontrasse primeiro com Donald Trump. Os líderes têm uma reunião marcada para a próxima sexta-feira no Alasca.

Enquanto isso, Kiev expressa preocupação de que o encontro possa definir os termos para o fim do conflito sem a participação da Ucrânia. Recentemente, um ataque russo em Zapurídia deixou pelo menos 12 feridos.

