Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Governo dos EUA busca encontro entre Putin e Zelensky

Vice-presidente americano sugere reunião inicial entre Putin e Trump antes de dialogar com Zelensky

Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O governo americano está tentando organizar um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para discutir o conflito no leste europeu. JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, mencionou que seria produtivo se Putin se encontrasse primeiro com Donald Trump. Os líderes têm uma reunião marcada para a próxima sexta-feira no Alasca.

Enquanto isso, Kiev expressa preocupação de que o encontro possa definir os termos para o fim do conflito sem a participação da Ucrânia. Recentemente, um ataque russo em Zapurídia deixou pelo menos 12 feridos.

Veja também


Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso

Domingo Espetacular playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.