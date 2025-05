Homem luta há quase três décadas após identidade ser roubada por primo Josselito Antunes enfrenta fraude de identidade cometida por Natanael Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 01h37 (Atualizado em 12/05/2025 - 01h37 ) twitter

Homem luta há quase 30 anos para provar identidade após ser roubada por falsário

Josselito Antunes viveu um pesadelo de quase três décadas após ter sua identidade roubada por seu primo, Natanael. Em 1997, Josselito perdeu sua carteira de identidade no Rio Grande do Sul. Natanael, então acusado de homicídio, reapareceu em Mato Grosso sob o nome de Josselito. Com documentos falsificados, ele cometeu crimes como fraudes financeiras e tentativa de aposentadoria.

A fraude foi descoberta quando Josselito tentou um financiamento e foi impedido devido ao nome sujo. A situação piorou com o tempo, levando Josselito a buscar justiça. Sua filha Yasmin estudou direito para ajudá-lo. Após anos de luta, um inquérito em Mato Grosso revelou a autoria dos crimes. Natanael foi preso em Primavera do Leste.

O Ministério Público Federal denunciou Natanael por crimes de documento falso e estelionato. Enquanto isso, Josselito carrega documentos que comprovam sua verdadeira identidade na esperança de limpar seu nome definitivamente.

