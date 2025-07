Incidente em Denver leva à evacuação de avião com destino a Miami Falha mecânica causa princípio de incêndio; um ferido foi hospitalizado Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h29 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h29 ) twitter

Mais de 170 pessoas são retiradas de avião após princípio de incêndio nos EUA

Mais de 170 pessoas foram evacuadas de um avião no aeroporto de Denver devido a uma falha mecânica que provocou um princípio de incêndio antes da decolagem para Miami. Imagens mostram passageiros deixando a aeronave pelos escorregadores de emergência enquanto fumaça saía do avião. Relatos indicam que um estrondo foi ouvido antes do incidente.

A Administração Federal de Aviação dos EUA informou que uma possível falha no trem de pouso pode ter causado o incêndio inicial. Cinco pessoas receberam atendimento no local, e uma foi levada ao hospital com ferimentos leves.

