Israel faz pausa em ataques contra o Hamas para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza

O Exército de Israel realizou, neste domingo (27), uma pausa de 10 horas nos ataques a bases terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, com o objetivo de permitir a entrada segura de ajuda humanitária. A trégua ocorreu em três regiões do território para facilitar o fornecimento de alimentos. Além disso, a Jordânia, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, lançou 25 toneladas de comida e outros suprimentos por via aérea. As negociações para um cessar-fogo para a libertação de reféns devem ser retomadas nos próximos dias, no Catar.



