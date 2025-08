Irwen Teixeira diverte torcedores nos estádios com abordagem inusitada O comunicador finge conhecer torcedores olhando o nome em suas camisas Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 16h29 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h29 ) twitter

Influenciador carioca vira 'amigão' das torcidas e bomba nas redes com bom humor nos estádios

Irwen Pereira, comunicador de 32 anos residente na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, criou uma forma singular de interagir com torcedores em eventos esportivos. Ele se apresenta como um “amigão” dos fãs de futebol, utilizando o nome das pessoas impresso nas camisas de clubes para iniciar conversas descontraídas.

Sua abordagem informal ocorre principalmente na entrada dos estádios de futebol, onde Irwen simula ser um conhecido de longa data dos torcedores. Segundo ele, a ideia surgiu após uma experiência pessoal que o deixou intrigado e resolveu replicar, fazendo sucesso logo na primeira tentativa.

Com uma atitude descontraída e divertida, Irwen já coleciona diversas histórias e interações memoráveis. A iniciativa de fingir reconhecer as pessoas também trouxe consigo frases criativas, utilizadas para quebrar o gelo com os desconhecidos.

A peculiar ação de Irwen não só rendeu reconhecimento nas redes sociais, mas também uniu diferentes torcidas nas partidas de futebol, evidenciando o poder do riso e da simpatia nos ambientes esportivos.

