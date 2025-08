Cabrini entrevista jovem agredida com mais de 60 socos: ‘Uma relação tóxica e abusiva’ Ainda no Domingo Espetacular deste final de semana (3), Luiza Brunet lembra denúncia de agressão que fez contra o ex-empresário Lírio Parisoto; veja os outros destaques Domingo Espetacular|DO R7 01/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h44 ) twitter

Cabrini viajou até Natal para se encontrar com Juliana, que se recupera dos graves ferimentos e optou por não mostrar completamente o rosto Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular mostra, neste fim de semana (3), histórias dramáticas de violência contra a mulher. Roberto Cabrini traz uma entrevista exclusiva com a promotora de vendas Juliana Garcia dos Santos, agredida em um elevador com 61 socos desferidos, em apenas 36 segundos, pelo próprio namorado e ex-jogador de basquete, Igor Eduardo Pereira Cabral. As câmeras do condomínio flagraram toda a ação.

Cabrini viajou até Natal para se encontrar com Juliana, que se recupera dos graves ferimentos e optou por não mostrar completamente o rosto. Ela desabafa: “O pior é quando eu me olho no espelho, quando eu não consigo enxergar a pessoa que eu sou, a mulher vaidosa que eu sou, a minha vida que foi tirada”. A promotora de vendas também revela que o relacionamento tinha problemas: “Uma relação tóxica e abusiva”, conta.

Na entrevista, o jornalista pergunta a Juliana: “Na sua visão, por que ele não parava?”. Ela é categórica na resposta: “Porque ele queria me matar e eu não estava morta”. “Não existe nenhuma dúvida de que o que aconteceu foi uma tentativa de feminicídio”, completa ela.

A vítima também explica por que não fugiu. “Eu não me senti segura para sair de dentro do elevador, porque era o único lugar que, caso algo acontecesse, eu seria vista”.

Entrevista com Luiza Brunet

Abordando o tema de violência contra as mulheres, a apresentadora Carolina Ferraz fica frente a frente com a modelo Luiza Brunet, que, após também se tornar uma vítima, decidiu tornar-se uma voz ativa contra a agressão a mulheres.

Dez anos depois de denunciar seu ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, por tê-la agredido durante uma viagem do casal a Nova York, ela relata a sua experiência.

Um ano da tragédia da Voepass

Em 9 de agosto de 2024, a queda de um avião da Voepass, em Vinhedo (SP), deixou 62 mortos. Um ano depois, uma investigação exclusiva do repórter de Marcus Guimarães tem acesso a imagens inéditas de passageiros momentos antes da decolagem.

Ex-funcionários, ajudam a entender a precariedade com que os aviões eram conduzidos pela empresa. Familiares das vítimas falam da indignação contra a empresa: “Eles mataram 62 pessoas, arrasaram com 62 famílias”, diz Fátima Albuquerque, mãe da médica Arianne Risso, uma das vítimas.

O programa mostra ainda uma reconstituição, realizada com inteligência artificial, dos últimos instantes da aeronave no ar.

Talento mirim

No quadro Achamos no Brasil, a repórter Mônica Ermício encontra, no Ceará, um sanfoneiro de apenas 6 anos de idade que está conquistando o Brasil com seu talento. O menino já tocou até com Wesley Safadão!

A beleza das vinícolas chilenas

Alvaro Garnero desembarca no Chile para revelar, no quadro 50 x 1, os segredos dos vinhos que atraem turistas do mundo inteiro. Ele faz um mergulho na cultura e na arquitetura da vinícola mais premiada do país, além de um passeio cheio de surpresas pelas plantações de uvas.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, excepcionalmente vai ao ar mais tarde neste final de semana, às 20h30, logo após a partida entre Ceará e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.