Israel interrompe ataques para permitir ajuda humanitária em Gaza Pausa de 10 horas facilita envio seguro de alimentos e suprimentos à região Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h28 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h28 )

Israel faz pausa em ataques contra o Hamas para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza

O Exército de Israel suspendeu temporariamente suas operações na Faixa de Gaza por dez horas para permitir a entrada segura de ajuda humanitária. A trégua visou garantir o fornecimento eficiente de alimentos em três áreas específicas do território. Durante este período, a Jordânia, com apoio dos Emirados Árabes Unidos, lançou por via aérea 25 toneladas de comida e outros suprimentos essenciais.

As negociações para um cessar-fogo visando a libertação de reféns devem ser retomadas em breve no Catar. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou o compromisso das forças de segurança em alcançar uma vitória completa contra o Hamas. Enquanto isso, Donald Trump destacou que o grupo pode hesitar em continuar as negociações após libertar alguns reféns, indicando um possível ponto crítico nas relações futuras.

