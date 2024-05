‘Juntos faremos o que mais gostamos, contar boas histórias’, diz César Galvão sobre sua chegada à RECORD Colegas da emissora dão boas-vindas ao jornalista, que agora faz parte do time do Domingo Espetacular

César Galvão chega à RECORD e animas fãs e colegas de trabalho (Reprodução/Instagram)

Com mais de 30 anos de experiência na TV e passagens pelo rádio no começo da carreira, o jornalista César Galvão agora faz parte do time do Domingo Espetacular. Na RECORD, ele deve produzir reportagens especiais para a revista eletrônica, conhecida por suas matérias de grande repercussão.

Nas redes sociais, o repórter revelou que inicia um novo ciclo de felicidade com o seu produtor, Gabriel Galvão. “Juntos faremos o que mais gostamos, contar boas histórias”, escreveu.

O jornalista também agradeceu o acolhimento que recebeu dos colegas na emissora. Keila Jimenez, Eleandro Passaia, Thaís Furlan, Sérgio Aguiar, Márcio Canuto e André Azeredo marcaram presença na postagem de César e desejaram boas-vindas ao repórter.

Os internautas ficaram empolgados com a chegada do profissional e agitaram a web. “Certeza de grandes reportagens”, comentou um seguidor. Outra fã, ansiosa pelas reportagens de César, escreveu: “Vou te assistir sempre”.

Confira a publicação:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo fim de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.