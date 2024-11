Luan Santana fala sobre a expectativa de ser pai: “Maior projeto da minha vida” No Domingo Espetacular deste fim de semana (24), cantor também explica quem inspirou a escolha do nome da filha; veja outros destaques da atração Domingo Espetacular|Do R7 22/11/2024 - 18h32 (Atualizado em 22/11/2024 - 18h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan contou com exclusividade o motivo da escolha do nome da primeira filha Divulgação/RECORD

Exclusivo! No Domingo Espetacular deste fim de semana (24), o papai do ano, o cantor Luan Santana, conversa com exclusividade com a apresentadora Carolina Ferraz. Em uma entrevista franca, ele abre o jogo sobre a carreira e um momento especial da vida pessoal: a espera pela chegada da primeira filha.

O artista fala da expectativa para o nascimento da bebê, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Jade Magalhães. “Está sendo muito gostoso para nós dois. A gente está muito feliz. O momento mais feliz das nossas vidas”. Ele também confessa que aumentar a família sempre esteve nos seus planos: “Ter filho é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida. Esse é o maior projeto da minha vida”.

No bate-papo, ele também explica quem inspirou a escolha do nome da filha, Serena.

Futebol: golpe do falso agente

O Domingo Espetacular faz um alerta aos jovens brasileiros que sonham em se tornar jogadores profissionais de futebol. O repórter André Azeredo, investiga o empresário que convencia pais a assinarem contratos para os filhos atuarem em times europeus. Mas, para iniciar o processo, o suposto agente exigia um pagamento antecipado para cada atleta, no valor de R$ 22 mil. Com o dinheiro das famílias na conta, ele simplesmente desaparecia.

‌



Maíra Cardi: mais uma vítima do PPMA

A repórter Patrícia Ferrez explica o que é polimetilmetacrilato (PPMA), substância que causou uma reação no rosto da coach Maíra Cardi. Segundo ela, uma profissional fez a aplicação em seu rosto sem seu consentimento, e Maíra acabou sofrendo rejeição ao procedimento. A influenciadora decidiu retirar o produto, já que pretende engravidar e teme os efeitos de manter a substância durante a gestação.

Dois médicos se recusaram a fazer a cirurgia, alegando que poderia trazer riscos à saúde. Especialistas revelam na reportagem que o PMMA está por trás de diversos procedimentos estéticos que deram errado. Também explicam quais as indicações e os riscos de utilizar o produto.

‌



Prova de inocência

O programa conta a história de um homem condenado a 15 anos de prisão por liderar uma quadrilha de roubo a banco. Mas a família do eletricista Gerardo Rodrigues, de 65 anos, acredita na inocência dele por um motivo: no mesmo dia em que o crime foi cometido, ele estava em outro estado, a 800 quilômetros de distância. O repórter Raul Dias Filho conta detalhes do caso.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.