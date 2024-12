Luana Piovani diz que se posicionar sobre temas polêmicos é uma “missão” No Domingo Espetacular deste fim de semana (8), Gabi Melim fala sobre a paralisia que afetou seu rosto; veja todos outros destaques do programa Domingo Espetacular|Do R7 06/12/2024 - 18h47 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h47 ) twitter

A atriz conhecida por falar tudo que pensa nas redes sociais, não foge das perguntas de Carolina Ferraz Reprodução/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (8), Luana Piovani tem uma conversa franca com Carolina Ferraz. A atriz está de passagem pelo Brasil e recebeu a apresentadora do programa para falar sobre relacionamentos e família, além da vida em Portugal, carreira, e planos para 2025; tudo isso sem fugir de temas polêmicos.

Conhecida por dizer o que pensa, Luana não foge de nenhuma pergunta e explica por que faz questão de se posicionar sobre os mais diferentes temas: “Eu acho super que eu tenho uma missão, eu me sinto mesmo como se alguém tivesse colocado algo na minha mão, sabe? Porque eu vejo que ninguém faz e se eu não fizer, quem que vai fazer?”.

A atriz ainda confessa estar solteira, e explica a noitada com amigas em Portugal, que virou assuntos nas redes sociais após ela fazer um vídeo brincando sobre ter feito um verdadeiro “strike” em uma balada.

Gabi Melim conta tudo sobre a paralisia de Bell

A cantora Gabi Melim revelou recentemente que foi diagnosticada com paralisia de Bell. A condição é causada por uma inflamação dos nervos da face e causa o enfraquecimento ou a até a paralisia dos nervos da face. A artista faz um alerta sobre o problema, que se não tratado adequadamente pode ter sequelas irreversíveis, e explica em entrevista ao repórter Diogo Menezes como está se recuperando.

‌



Luan Santana se apresenta em festa milionária de debutante

O sertanejo Luan Santana realizou nesta semana o sonho de uma adolescente. Jhennifer Lopes ganhou uma apresentação surpresa do artista em seu aniversário de 15 anos: um show que custou R$ 2 milhões à família da jovem. O programa conta detalhes dessa comemoração em que os pais não economizaram para que a jovem tivesse esse momento especial ao lado do ídolo. A repórter Fabiana Oliveira conversou com a debutante, que ainda revelou o desejo de ser cantora.

Fotógrafo brasileiro desaparecido na França

Quem é o fotógrafo brasileiro que desapareceu em Paris? Flávio Souza viajou à capital francesa para registrar um casamento e sumiu. Agora, a família tenta entender o que realmente aconteceu e busca pistas sobre seu paradeiro. A reportagem é de Luiz Gustavo.

‌



Cenas de abuso policial que chocaram o país

A repórter Patrícia Ferraz detalha os bastidores da investigação do flagrante que revoltou o Brasil; a cena em que o policial militar Luan Felipe Alves Pereira joga um homem, Marcelo Amaral, de uma ponte, na Zona Sul da capital paulista.

O programa também aborda outro caso da semana que deixou o país em choque: o confronto de um grupo de policiais militares com uma família que terminou na agressão de uma senhora de 63 anos.

‌



Mulas do Tráfico: como funciona o recrutamento

O Domingo Espetacular traz imagens exclusivas que revelam como funciona o trabalho das chamadas “mulas do tráfico”. André Azeredo mostra registros impressionantes de um mercado que recruta homens e mulheres em troca de dinheiro. Pessoas que colocam a própria vida em risco para transportar drogas no estômago.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.