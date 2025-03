Mãe brasileira enfrenta batalha judicial para recuperar filho retido em Portugal Erika Hecksher luta pela devolução do filho após ex-marido não trazê-lo de volta ao Brasil Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 15h21 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h21 ) twitter

Mãe brasileira acusa ex-juiz de raptar o próprio filho em Portugal

Erika Hecksher, uma mãe brasileira, acusa o ex-marido, Rui Fonseca e Castro, de não devolver o filho caçula após férias em Portugal. A Justiça portuguesa classificou a situação como rapto internacional e determinou que a criança seja entregue à mãe.

Em dezembro, Erika viajou com seus filhos para o país europeu para que passassem férias com o pai, um ex-juiz português. No entanto, no dia da volta ao Brasil, Rui não levou o filho ao aeroporto. A mãe, então, acionou as autoridades locais após receber uma mensagem informando que o menino ficaria com o pai.

Rui Fonseca e Castro alega que sua decisão visa proteger a saúde do filho no Brasil, mas não apresentou provas. A advogada da mulher denuncia que a retirada foi ilegal sem acordo judicial.

Desde janeiro, o caso está em disputa com acompanhamento das autoridades portuguesas e brasileiras devido à convenção internacional entre os países.

Erika permanece em Portugal determinada a retornar ao Brasil apenas quando puder levar o filho consigo.

